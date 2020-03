"Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial (sic), donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", disparó esta mañana Maxi López en sus redes para criticar a Wanda Nara tras regresar a Italia con sus hijos Benedicto, Constantino, Valentino.

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", manifestó el futbolista quien hace algunos días también le reprochó a la rubia que le sacó el celular a sus hijos para evitar que se hablen con él.

Tras las fuertes declaraciones de López, la mediáica hizo uso de sus redes sociales y fue contundente. "Home (casa). Lo único importante es estar en casa #iorestoacasa. Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca", escribió Wanda. Y concluyó: "Es increíble el trabajo que hacen los médicos, qué orgullo".

Italia es uno de los principales focos de la panemia. En las últimas 24 horas se registraron 812 muertes y la cifra total de fallecidos es de 11.591. Mientras que Argentina tiene 820 casos de los cuales hubo 90 curados y 23 difuntos.