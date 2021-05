Varias provincias del interior del país le dicen al "corianito" al zapallo anco y cuando Paulina Cocina se enteró de eso, la influencer culinaria comenzó una exhaustiva campaña en redes para que todos comenzaran a decirle de la misma forma al vegetal.

A pesar de que muchos usuarios estuvieron de acuerdo con la idea ya que el orígen del nombre no es muy claro, otros se vieron ofendidos y la tildaron de racista y discriminadora, ya que utilizó el gentilicio de Corea para nombrar un zapallo.

Ante el repudio en las redes, la instagramer hizo un corto descargo en su cuenta personal de Instagram para disculparse con todos los que se sintieron ofendidos.

Cuga decidió disculparse por sus dichos sobre los zapallos "coreanitos":

"Les cuento muy honestamente lo que me pasa a mi con esto. Me cuesta un poco verlo pero también pienso que no siendo yo una persona racializada, el hecho de que cueste o que no pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’", expresó la famosa cocinera que en realidad se llama Carolina Cuga.

.

Y continuó: “Creo que nadie entiende que esto está hecho con una mala intención. Los gentilicios son super utilizados en la cocina: el calabacín italiano es el zucchini, la sopa inglesa, etc".

"El fin era hacer recetas con calabaza pero cuando pasa algo así no está bueno. Me deja de divertir en lo personal”, cerró Paulina Cocina sobre las críticas que recibió.