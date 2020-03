Harta de las acusaciones y las especulaciones sobre su supuesta "burla" o "placer" luego de conocerse Fede Bal revelara que tiene cáncer de intestino, Nazarena Vélez rompió el silencio y compartió un extenso descargo en sus redes sociales para dejar en claro su postura ante semejante noticia.

"Este video es una poron..., pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado acá en mi casa, y no quiero ni prender la tele ni mirar las redes sociales ni nada. Y estoy todo el tiempo pensando en eso. Entonces, digo 'pará, soy una pelo... de 45 años que no habla y no dice nada. Me angustio y es una estupidez'. Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mier..., la verdad. Un pendejo de 30 años... Es de público conocimiento que no me llevó bien con él, que no es una de las personas que está adentro de mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué, pero no le deseo el mal", comenzó a explicar la productora teatral en el extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Y que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mier... Y en lo único en lo que puedo pensar es en la madre. No en Carmen Barbieri, en la mamá. En ella como mamá, que aparte sé que es una muy buena mamá. Wow, qué momento, ¿no?... Me puse, automáticamente a pensar cómo mamá, ¿cómo estaría yo en este momento si uno de mis tres hijos tiene cáncer? No puedo dejar de no ponerme en ese lugar".

La mediática, también, aprovechó para cuestionar a aquellos usuarios que la criticaron por su supuesta alegría y, además criticó a los medios que se hicieron eco de toda está situación. "Cuando veo que me ponen publicaciones o cosas porque hice una publicación de un centro para el cuidado femenino, para la incontinencia urinaria. Que hago una foto con Titi y me ponen te estás burlando de lo que le paso a Federico. Digo 'wow, ya estos no son haters, son hijos de pu...' ¿Cómo se llama esta gente?", disparó notablemente enojada.

"O que le puse un Me Gusta a un logo que decía karma... yo siempre le pongo Me Gusta a todo y yo hasta ese momento no sabía nada, porque sino ni siquiera lo del centro urinario levantaba, porque yo sé cómo es este medio de mier... Y también en las redes sociales de mierd... en los que estamos todo el tiempo, y que yo también me hago cargo y me alimento. Pero no ese lado oscuro", resaltó.

Para reforzar que en ningún momento trató de burlarse o alegrarse del diagnóstico de Federico, Nazarena declaró convencida: "Con la salud no se jode, mi vieja tiene cáncer. ¿Estamos todos locos?... No se puede querer hacer prensa o pelot... con eso. No, al menos conmigo no. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien pueda joder con eso? Todos tenemos un familiar con cáncer, a todos se nos murió un familiar con cáncer. Entonces no rompan las pelotas, por favor. Todo tiene un límite". Además, comentó que tuvo que se dio de baja de varios programas de televisión con lo que tenía programado entrevistas en esta semana luego de todo lo sucedido.

Para cerrar su descargo y a modo de reflexión, Vélez concluyó: "Solo quien realmente conoce el dolor, solo quien realmente sufrió, sabe que jamás podría divertirse con el dolor de otro. Gracias al video que hizo Federico, hoy más de uno se fue hacer un chequeo. Háganse chequeos".