El lunes a la noche Nati Jota fue "cancelada" en Twitter luego de que salieran a la luz varios tuits viejos en los que hacía comentarios racistas.

Meses atrás Martín Cirio fue cuestionado también por una serie de tuits en los que hablaba en forma sexual de menores de edad, lo que derivó en una denuncia judicial. Mientras que el lunes, el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, también fue repudiado por viejos mensajes discriminatorios.

Luego de recibir cientos de críticas por parte de los usuarios por sus mensajes de hace diez años atrás, Nati hizo un contundente descargo en sus historias de Instagram.

Algunos de los tuis de Nati Jota.