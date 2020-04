Mariano Martínez sorprendió a todos al compartir un video en su cuenta de Tik Tok en el que se muestra sin remera mientras se escucha de fondo la grabación de una voz femenina que lo halaga de forma violenta.

Si bien el actor solo intentó divertirse en las redes, cientos de usuarios mostraron su desagrado y lo criticaron a más no poder. "Pendeviejo", "Me das vergüenza ajena", "Mamarracho" fueron alguno de los insultos que recibió por parte de sus seguidores

Cansado de ser cuestionado, el artista de 41 años escribió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "Buen día, me acabo de despertar. Agarré el celular y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi Tik Tok", escribió irónico.

Publicó un video hot y lo destrozaron en las redes.

"Les cuento que hago y voy a hacer los Tik Tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices", finalizó sin filtro.