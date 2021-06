María Becerra, que acaba de lanzar un tema con J Balvin, fue repudiada por colegas y fanáticos luego de "traicionar" al cantante Paulo Londra.

La trapera de 21 años se mostró grabando una canción con "Ovy on the drums" uno de los productores de Big Ligas, con quienes Paulo Londra tiene un conflicto legal que le impide sacar música hace mucho tiempo. Inmediatamente, los fanáticos de ambos le pasaron factura y criticaron su accionar ya que un año atrás se había mostrado muy en contra de lo sucedido.

"Qué triste wacho, qué triste que haya pibitos/as por ahí queriendo cumplir sus sueños, bancándose solos, viniendo de abajo y se crucen con hijos de puta que se aprovechan de su inocencia, su desconocimiento haciéndoles firmar contratos tan sucios", escribió en Twitter un año atrás.

Ahora, Becerra decidió aclarar su actitud y pedir disculpas, aunque ya era tarde: "Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama".

Y siguió: "Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo. Fui al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones que hice en mi viaje. Al igual que con otros 15 productores. No me estoy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie.

Fui a hacer música, nada más".

.

Por último, se mostró dolida por lo que están diciendo de ella. "Ustedes saben cómo soy... Y pido disculpas si ofendí a alguien, no era mi intención. Lo siento mucho, me entristece mucho esta situación", concluyó.