La última semana se confirmó que Magalí Gil no es hija biológica de Diego Maradona gracias al resultado negativo de una prueba de ADN, cotejado von una muestra de una de las hermanas del Diez. Sin embargo, la joven compartió un descargo en sus redes donde explicó más detalles.

Gil, de 25 años, comenzó en 2019 los trámites para saber si es hija del astro del fútbol luego de que su madre biológica le revelara el vínculo que había mantenido con él. "Comencé efectivamente el juicio de filiación a Diego Maradona ya que mi madre biológica me contacta para contarme su historia con él, con total seguridad y certeza por sobre todas las cosas", remarcó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Además contó cómo fue el acuerdo para realizarse la muestra: "Respecto del ADN, esto no fue hace 15 días como se dijo, fue en el mes de mayo. Fue algo acordado entre ambas partes, de una forma totalmente privada, en un sanatorio, sin intermediarios y sin abogados". Y aseguró que "efectivamente fue con una de las hermanas de Diego Maradona, con la cual se acordó mantener la total discreción sobre este tema".

Pero acerca del resultado, reveló: "En el campo de la genética no es blanco o negro, positivo o negativo. Esto se maneja de acuerdo a probabilidades. Lo que arrojó mi resultado es justamente una baja probabilidad de vínculo con la persona que me lo hice. Pero esto no es un resultado determinante de acuerdo a mi búsqueda".

"Para tener el 99,9 de certeza de posible vínculo paterno con Diego Maradona tendría que hacerme el análisis de ADN con él", cerró.