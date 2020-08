El martes en el " Cantando 2020" se vivió un momento muy tenso provocado por Moria Casán, una de las integrantes del jurado. La "one" se enojó porque la interrumpieron durante su devolución a Adabel Guerrero y se la agarró con la conductora, Laurita Fernández.

Moria la tildó de "pulpito" y le dijo que no interrumpa más a su co-conductor Ángel de Brito. Además, se levantó de su silla de jurado y se quedó parada en silencio a modo de huelga. "Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito, estoy viendo que la señorita co-conductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos querido", disparó Moria y Laurita le contestó sin achicarse: "A mí me gustaría más que des la devolución, Moria, por favor".

“Ah, sí, ¿no me digas? Vos estás para co-conducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”, le respondió la One enojada.

.

Luego se quejó y habló de su contrato: "Jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mi me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada. Yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mí".

Luego de la tensa noche, Laurita utilizó su cuenta de Twitter para hacer su descargo tras el incómodo momento.

"Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020, en varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando!", escribió.

Luego una seguidora comentó: "Pelea entre Moria y Laurita?? No estoy viendo, pero BANCO A LAURITA SIEMPRE!". "Para pelear se necesitan Dos. Y no fue el caso", contestó Laurita.