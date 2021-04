Julia Mengolini generó un gran debate en las redes y los medios porque en su programa radial habló abiertamente sobre el uso de la planta para calmar los dolores y molestias durante el embarazo y generó polémica. Como en los medios y las redes se hicieron eco de su historia, salió a hacer un descargo.

Al aire de "Segurola y Habana", ciclo que conduce junto a Fito Mendonca Paz y Noelia Custodio en la radio Futurock, había expresado: "Yo fumé porro todo el embrazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort... todo el embarazo porque me resultó curativa".

Tras ello, Yanina Latorre le pegó duramente en "Los ángeles de la mañana": "Es grave que se basa en la revista THC. Perdón, pero es patético. Hizo una apología de la droga terrible, porque lo cuenta de una manera que te dan ganas de fumarte un porro si estás embarazada. Está como casi invitando a las embarazadas a que fumen porro porque pasás mejor las náuseas".

Como se generó una gran discusión en torno al tema, Mengolini creyó oportuno volver a hablar al respecto y lo hizo con un largo texto en Instagram.

"Algunas aclaraciones respecto de lo que en LAM son “polémicas” declaraciones, que me parece importante hacer", comenzó diciendo.

Y luego explicó: "Yo no recomendé nada, solo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana y volver a exigir su regulación".

"Durante mi embarazo usé cannabis con un vaporizador porque no es recomendable fumar nada durante el embarazo. La vaporización evita la combustión que, esto sí está comprobado, hace daño a la salud", reflexionó sobre su experiencia.

.

Para finalizar, analizó lo que ocurre con la trascendencia de sus dichos: "Creo que acá se cruzan dos tabúes (con esto me refiero a temas abordados con prejuicio, pensamiento mágico e ignorancia): el embarazo y la marihuana".

"Muchas mujeres nos sentimos para el orto durante el embarazo: tenemos náuseas, mareo, cansancio brutal y todo, absolutamente todo prohibido por las dudas. Y todavía no hay un medicamento inventado para amainar un poco ese malestar. Resulta que dos vaporizaciones (oh sorpresa! otra vez la marihuana milagrosa!) te sacan de ese maldito sopor. No es recomendación, es mi experiencia con una sustancia que conozco, que uso y que me hace bien", cerró.