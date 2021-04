En medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, Juana Repetto mostró a través de las redes sociales su preocupación por la salud de su madre, Reina Reech, quien espera ansiosa su turno para recibir la segunda dosis de la vacuna.

La joven actriz está embarazada y en la cuenta regresiva para afrontar el parto y remarcó la importancia de que su madre esté inmunizada contra el Covid-19 para que no tenga riesgos a la hora de cuidar de su hijo mayor, Toribio.

.

"Bueno, el buen humor con el que amanecí, a la mier... Estoy re enojada, hace más de 20 días inscribí a mi mamá para la vacuna como corresponde, como cualquier ser humano del mundo. Estoy a dos meses de parir, mi hijo va al colegio, yo tengo que ir a hacerme chequeos médicos, me tengo que ir a hacer ecografías, tengo que ver al obstetra, y mi hijo se queda con mi mamá", comenzó en su descargo.

Y explicó: "No lo puedo dejar con otra persona, lo tiene que cuidar mi mamá, entonces yo necesito que mi mamá que tiene más de 60 años, esté vacunada como todos los que sé que se están anotando y a la semana los llaman, van y se vacunan. Como mucha gente de más de 60 años". Luego de sus declaraciones en historias de Instagram los usuarios la criticaron.

Pero al ser cuestionada, la joven aclaró: "Vacunaron a una pendeja de 24 años que no es ni personal de salud, ni docente, ni de riesgo, ni NADA (ni hablar de las vacunas vip, ni me tomo el tiempo) y cuando me entero... me calentó groso e hice stories".

La hija de Nicolás Repetto también disparó contra quienes entendieron que quiere vacunar a su mamá porque necesita que cuide de su hijo. "Fue CLARÍSIMO", apuntó. "Mi mamá, que entra en un grupo que ya se está vacunando hace rato en Provincia, seguía sin turno mientras vacunaban gente joven y amiguis", remarcó.

"Lo que dije es que en el caso de mi mamá, a quien no vimos casi todo el año pasado y dejamos de ver cuando comenzó la segunda ola, va a ver a mi hijo NOS GUSTE O NO porque yo tengo que parir y con alguien se tiene que quedar", contó.

Reina Reech acompaña a Juana Repetto en su embarazo

En ese sentido cuestionó que "mientras ella está exponiéndose siendo mayor, vacunan gente que nada que ver". "Podría cuidarse mil, y no ver a nadie, no salir, ni ir al super, pero en nuestro caso no va a poder ser por esta situación particular de mi parto", consideró.

Por último aseguró: "Para los que me dicen 'no sos la única', lo tengo clarísimo. Lamentablemente no soy la única, hay miles y miles de personas en la misma. Pero ¿y? ¿Qué me importa si soy o no la única. ¿Vos lucharías lucharías con todos tus recursos por la salud de tu vieja? Yo utilizo los míos por la mía".

El fuerte descargo de Juana Repetto