A través de las redes sociales, Juana Repetto comparte parte de su día a día con todos los usuarios. Además muestra el crecimiento de su pancita, los cambios en su cuerpo y la cercana relación de madre e hijo que guarda con Toribio.

Pero entre su millón y medio de seguidores en Instagram hay quienes sus publicaciones no les gustan y se lo hacen saber a través de duros comentarios y mensajes. Cansada de las críticas, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto estalló de furia.

.

En las últimas horas, Juana respondió el doloroso comentario que recibió de parte de unas seguidoras que cuestionaron el look de su primogénito. "Qué asco el pelo de este nene" y "que desastre el pelo de ese nene" se leía en los mensajes que mostró a través de sus stories.

Toribio, el primer hijo de Juana Repetto.

Y decidió no quedarse callada. "¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte pero... ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y hacia un niño", respondió picante.

Mientras que otra usuaria disparó: "¿Qué mierd... le dejás ponerse? ¿Calzas?". Harta de las críticas, la actriz fue tajante: "Sí maestra. Si se quisiera poner un vestido también lo dejo". Por último otro de los comentarios negativos apuntaba directamente hacia ella y su figura: "¡Qué horror! ¿Por qué mostrás lo mucho que engordaste?". Y Juana respondió: "Una vez más, una mujer al parecer madre... ¡así estamos, che!".