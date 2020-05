En los últimos meses, Jimena Barón pasó de ser una de las figuras mas queridas de la farándula argentina a una de las más cuestionadas.

Su actividad en las redes sociales suele disparar varias polémicas. Una de ellas incluso hizo que necesitara tratamiento psiquiátrico. Esto ocurrió cuando la cantante reivindicó la prostitución para promocionar su último tema y no se lo perdonaron. La "Cobra" tuvo que borrar todo el material de promoción y pedir disculpas públicas.

Ahora, Jimena está envuelta en un nuevo escándalo luego de contar que se mudó a la casa de su ex, Daniel Osvaldo el día de su cumpleaños. Su decisión provocó revuelo por dos razones: porque violó la cuarentena obigatoria por coronavirus y porque convive con su ex a quien denunció por violencia de género y en quien se inspiró para escribir sus éxitos musicales.

No sólo sus seguidores la cuestionaron, sino también varias figuras del medio. "Me sorprendió, sabía que tenían buena relación pero lo que pensaba es ¿para qué mostrarlo tanto?, ¿qué necesidad de estar mostrándolo? Porque después termina en tratamiento psiquiátrico cuando la critican en los programas", disparó Ángel De Brito.

.

Es por eso que Jimena decidió hacer un duro descargo en su cuenta de Instagram. "Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma, la única realidad es que un día me voy a cagar murieron y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie", escribió en sus historias.