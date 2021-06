Con más de dos millones y medio de seguidores en sus redes sociales, Ivana Nadal utiliza su perfilde Instagram como una fuente más de ingresos gracias a la promoción de productos y servicios. Pero esta vez, uno de sus clásicos sorteos generó gran polémica.

La influencer se alió a una emprendedora para sortear y promocionar los productos de una reconocida marca de artículos de cocina. Durante días, la modelo anunció en su cuenta la oportunidad de participar con fotos de los artículos ganadores.

Pero luego sorprendió al confirmar que el sorteo había sido cancelado y se disculpó con los usuarios. "Estoy procesando la experiencia que me trajo este sorteo. Pronto les contaré más detalles. Por ahora, solo pedirles disculpas, pero no vamos a poder realizar este sorteo", aseguró en un posteo que luego decidió eliminar.

Lo cierto es que horas antes, la emprendedora que se haría cargo del premio denunció a la joven de devolverle los artículos en muy mal estado ya que se notaba que habían sido usados, estabas sucios y rayados.

La vendedora de ollas Essen lanzó una picante acusación contra Ivana desde su cuenta @cocinafacilconnosotros en donde mostró fotos de cómo habían sido devuelto los productos. "Me vine a buscar las piezas que había quedado en hacer el sorteo con esta mina. Quiero mostrarles en qué condiciones me las entregó. ¡Ay! No saben la calentura que tengo. Se re cag... en mí estas. Me entregan la pieza sucia, rayada, en una condición que no saben. Encima me obligan a sortearlo. ¡Qué mie... voy a sortear en las condiciones que me entrega las piezas!", lanzó la emprendedora.

La emprendedora mostró cómo le fueron devueltos los artículos

Y soltó: "Siento que me escupió en mi cara y en la de mi familia, literal. Después habla de empatía. ¡Qué empatía tiene! Ni siquiera fue capaz de lavarlo. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer. Yo pensé que era una persona, así como se muestra en las redes. No tiene humildad, no sabe lo que es ser humilde".

La respuesta de Ivana Nadal en medio del escándalo

Luego de desatado el escándalo, la influencer respondió las acusaciones a través de una serie de historias donde explicó cuál fue su arreglo comercial con la vendedora y contó qué ocurrió con las polémicas piezas.

La influencer dijo que se trató de un canje en el que a cambio de un juego de ollas y sus accesorios, ella haría un posteo y cuatro historias en su Instagram. Según expresó, sus publicaciones fueron autorizadas por la vendedora, pero confesó: "Hice el sorteo pero como ella no se quedó contenta con la cantidad de seguidores que se ganó porque tenía otras expectativas, simplemente decidió mandarme muchísimos mensajes con insultos y maltratos pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo".

La cancelación del sorteo de Ivana Nadal que luego borró.

"Decidí que si para ella realmente fue un esfuerzo tan grande y le trajo tantos problemas, de devolverle las ollas, pero le pedí que por favor haga el sorteo. Me dijo que lo iba a hacer... era obvio que no lo iba a ser", cuestionó.

Y explicó: "No me importa a mí perder el único pago que tuve por hacer esta acción. Claro que las ollas tienen uso, me las dio para que las use y las usé. Las usé re poco igual y no estaban arruinadas ni nada y se las devolví lo mejor que pude. No tenía las cajas porque las reciclé".

"Les pido disculpas a todos, pero yo tampoco me quedé con las ollas", cerró con tono de indignación.