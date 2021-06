El jueves se desató una polémica impensada. Tras muchas especulaciones, Horacio Cabak anunció su salida de "Polémica en el bar" sin especificar si había renunciado o sido despedido.

Finalmente, en su cuenta de Twitter aseguró que no fue de mutuo acuerdo y arremetió contra Gustavo Sofovich, productor del ciclo de América. "No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos simple", escribió.

El viernes, el hijo de Gerardo no dudó en contestar las acusaciones. "Estoy dolido, dice que no hubo códigos y si hay algo que yo tengo, son códigos. Él me pidió una salida decorosa y se la di, me duele que mienta. Yo sentía que no daba para más. No podía permitir que nos quiera armar el programa, que le diga a Iúdica lo que tiene que decir porque en Polémica, la gracia siempre fue que todos dijeran, pensaran e hicieran lo que quisieran", reveló en "Los Ángeles de la mañana".

Mientras él hablaba, Cabak utilizó su cuenta de Twitter para ir respondiendo sus dichos y dejó en claro que sintió que lo echaron por negarse a hablar de su escandalosa separación de Verónica Soldato.

"Cuando planteas que estas harto de que hagan de tu vida privada un reality show", escribió luego de que Sofovich dijera que la situación con él no daba para más.

"Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo", disparó después de que el productor asegurara que Cabak le pidió una "salida decorosa".

"Cuando te quejás de la falta de respeto de ser juzgado todas las noches en tu lugar de trabajo por cuestiones de la vida privada", manifestó en relación a su incomodidad cuando ocurrió el escándalo con su mujer.

Cuando Sofovich aseguró que "Cabak se suicidó mediáticamente", Horacio señaló: "Cuando no permitís que te falten el respeto en tu trabajo".

"Cuando te echan por teléfono y sin causa".

"Cuando el que te pega se enoja con vos porque le hiciste doler la mano".