Desde que se confirmó la vuelta del "Cantando" a la pantalla de El Trece, Georgina Barbarossa fue una de las primeras participantes en ser anunciadas con bombos y platillos. No obstante, una nueva incorporación al certamen de baile generó su inmediate renuncia en las últimas horas.

Este viernes en " Los Ángeles de la Mañana" se comunicó que Moria Casán se sumará como jurado en el programa. Al enterarse de esto, la actriz se comunicó con la producción del ciclo para avisarles que se bajaba ante la presencia de su enemiga de larga data.

La actriz estaba confirmada en el "Cantando 2020", pero en las últimas horas decidió bajarse al enterarse que estará Moria Casán.

La One se enteró de la decisión de Barbarossa y en diálogo con " Confrontados" tildó a la artista de "persona desagradable" y aseguró que "no es una buena profesional" tras su decisión. "No es una buena profesional, abandona elencos y se va. No es trigo limpio como profesional. Como profesional no existe. Ella obliga a la empresa en elegir entre ella y yo. Discriminadora serial", disparó Moria.

Aunque, reveló que no tendría problema en ausentarse en los momentos que Georgina tenga que presentarse para cantar. "Me da pena que alguien pierda un trabajo por mí así que ofrezco para que esta señora no se quede sin trabajo, que en el momento en el que ella esté yo retirarme", sostuvo convencida.

Sin embargo, la actriz publicó este sábado un descargo en su cuenta de Instagram donde reafirma su postura y habla de la diva ortomolecular sin mencionarla. "Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar. Gracias @latangodrag y @nicoserraiti por comprender mi decisión. Gracias @marcelotinelli, @lechatoprada y @hoppefede por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética NO TIENEN PRECIO", escribió contundente en el mensaje donde arrobó a Marcelo Tinelli, el Chato Prada y Fede Hoppe.

