En el marco de la causa por la muerte de Diego Maradona, Dalma y Gianinna apuntaron contra Leopoldo Luque, el neurocirujano del ídolo del fútbol, y el abogado Matías Morla después que publicaran una serie de mensajes entre el doctor y la psiquiatra, Agustina Cosachov, al momento del fallecimiento del Diez.

“Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”, dijo Luque a Cosachov en uno de los audios que hicieron públicos en Infoabe.

Matías Morla, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov están siendo investigados por la Justicia.

A partir de estas insólitas revelaciones, tanto Dalma como Gianinna usaron sus redes sociales para disparar contra los profesionales que estaban a cargo de la salud de su papá.

“Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia. Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla.Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”, escribió la actriz en su historia de Instagram.

El furioso descargo de Dalma Maradona en redes.

La hija mayor de Claudia Villafañe también compartió una captura de pantalla de un tuit de Morla en el que defendió al neurocirujano: “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y, como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”.

Ante este mensaje del letrado, Dalma manifestó su enojo: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden… Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”.

La actriz también usó su cuenta de Twitter para apuntar contra los empleados de su papá y prometió encontrar al culpable: "No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!".



No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Su hermana menor, Gianinna Maradona, también apuntó contra Infobae por hacer pública la conversación entre Luque y Cosachov: "La liviandad con la que se publica una conversación privada del 25 de noviembre me genera asco. Nadie repara en nada...".