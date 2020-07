Fiel a su estilo, Cande Tinelli respondió de manera contundente a todos los usuarios que la critican por su imagen.

En los últimos días, la hija de Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales su nuevo cambio de look y recibió un sin fin de comentarios negativos en rechazo a su osado estilo. La joven se mostró otra vez morocha y rapada en uno de sus perfiles.

Su nueva imagen despertó miles de reacciones tanto a favor como en contra, y la cantante no pudo evitar contestar.

Cande Tinelli volvió al morocho.

A través de su última publicación en Instagram, Cande fue muy dura hacia todas las personas que le cuestionan su forma de ser y su imagen. "Bebés, me importa CERO lo que dicen", manifestó.

"Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias", cerró picante. Su posteo alcanzó más de 98 mil "me gustas" y varios comentarios.

Uno de los cambios más drásticos en la imagen de Cande fue cuando decidió tatuarse varias partes de su cuerpo, incluso su cara y sus nalgas. Pero cada vez se anima a más y no permite que las críticas la detengan cada vez que desea renovar su estilo.

Además, suele ser atacada por la cantidad de intervenciones estéticas que se realizó, incluso es llamada como "chica de plástico". En ese sentido, en otra publicación expresó: "Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas hechas, tengo siliconas y no son plástico. Me operé la nariz y tampoco tiene plástico. Y la boca obvio que me pongo relleno, no es plástico tampoco".

En medio de la cuarentena, Cande confirmó recientemente su separación de Federico Giuliani. Para descartar todos los rumores, Cande contó: "Estoy de novia conmigo misma".

En el último tiempo, su familia también vivió grandes cambios con la ruptura de su papá con Guillermina Valdés. Después de ocho años compartidos, el presentador y la emprendedora le pusieron punto final a su amor.

