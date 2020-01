A mediados de noviembre, Ángel de Brito fue el encargado de anunciar el tercer embarazo de Paula Chaves con Pedro Alfonso: "Lo voy a decir directamente. Paula Chaves se baja de la obra porque está embarazada".

Para ese entonces, la modelo lo mantenía en privado para poder confirmarlo en el cuarto mes. Sin embargo, el periodista se le adelantó y comunicó la noticia. Es por eso que, Chaves manifestó que le "dolió" que él haya confirmado su embarazo.

Aunque, su esposo aseguró en una nota con "Siempre Show" que no estaban enojados con el periodista de "Los Ángeles de la Mañana".

En esta oportunidad, el jurado del "Súper Bailando" hizo referencia al tema y escribió un contundente descargo en su cuenta de Twitter: "Como dicen Pedro y Paula no hay ningún tipo de enojo o conflicto. Vuelvo explicar para que mis colegas (los periodistas) comprendan y sigan el hilo...".

Paula y Pedro esperan la llegada de su tercer hijo.

"Cuando Paula se baja de la obra ("Atrapados en el museo"), y otros programas (inclusive el producido por La Flia) hablan de embarazo le escribo a Paula preguntándole por qué se bajó de la obra, no me contesta (en todo su derecho), y entonces le pregunto a una persona (que jamás me mintió) y me confirma el embarazo", manifestó el jurado del "Súper Bailando". Y agregó convencido: "Y lo cuento en LAM como información propia. Como ya lo habían hecho otros. No tengo la culpa de que me crean a mí, más que a otros".

"Todos los amigos ofendidos de la pareja podrían haber evitado el tema, sin embargo le dedicaron días a lo mismo, agrandándolo. Cada uno, hágase cargo de su parte. Además tanto Pedro como Paula saben cómo he cuidado temas delicadísimos de un montón de gente. Eso, nada más", cerró.