En el marco de la pandemia del coronavirus, Ángel de Brito viajó a Estados Unidos para vacunarse. Ya instalado en Miami junto a Mariana Brey, panelista de "Los ángeles de la mañana" que también se inmunizó, recibió la única dosis de la Johnson y Johnson.

Sin embargo, a una semana de haberse inoculado, el conductor de LAM confirmó que recibió un diagnóstico positivo de la enfermedad cuando se realizó un hisopado para poder regresar al país.

Después de vacunarse, Ángel de Brito tiene coronavirus.

A través de sus redes sociales, el comunicador agradeció el apoyo de sus seguidores: "Quería contarles que me siento bien, como les decía hoy en el programa, por suerte no tuve síntomas fuertes, solo un poco de fiebre. Ahora solo me queda esperar los días de aislamiento hasta que me de negativo y me pueda volver a casa, así que gracias por todos los buenos mensajes y por toda la buena onda".

.

"Estuve leyendo algunos de los comentarios que me llegan, la gente me ofrece comida, bebidas, medicamentos y todo, muchos argentinos y mucha gente que me conoce de acá (Miami) que me va escribiendo en Instagram", agregó en su cuenta de Instagram.

"Por suerte, la gente de acá en el hotel me dejaron quedarme unos días más. El pasaje se cambiará para cuando me toque volver y tendré que hisoparme en unos días, todavía no sé cuándo porque faltan dos días para volver a hisoparme y ahí tendré más novedades. Mientras tanto seguimos conectados por las redes y seguramente nos veamos de vuelta en LAM", finalizó al dar algunos detalles de la cuarentena que está llevando a cabo.