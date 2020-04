Tras los reiterados cruces con Cinthia Fernández, Agustina Agazzani, quien es la actual novia de Martín Baclini, decidió bajarse del " Bailando".

La modelo iba a participar junto a su pareja, pero se cansó de las críticas de la bailarina y tomó la determinación de no estar en el certamen. Su salida generó fuertes repercusiones y hasta el mismo Baclini comenzó a buscar su reemplazante.

Si bien el empresario le pidió a Lourdes Sánchez que baile con él, la mujer del Chato Prada no aceptó la propuesta y hasta el momento no tiene con quién ir al reality.

A través de su cuenta de Instagram, Agustina rompió el silencio y contó los motivos de su renuncia. "Soy consciente de la oportunidad laboral que esto significa, pero como he dicho más de una vez, no me gusta el conflicto, nunca fue mi forma ni lo será, y viendo que a pesar de mi respeto y ubicación con lo que refiere al tema de mi actual pareja, se me ataca hasta con calumnias, prefiero hacerme a un lado, porque donde no puedo ser yo entonces no es una oportunidad para mí", escribió en Instagram.

Y luego, le tiró fuertes indirectas a Cinthia: "Para mí era un trabajo (lo cual es una bendición en éste momento) y una gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos dónde mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en éstos tiempos, de mujer a mujer".

"Y a su vez callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano. No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto, estoy orgullosa de la mujer que soy, orgullosa de Agustina Agazzani. Cuando se dan con una piba laburadora y limpia en su historial, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar para tener algo que decir", continuó contundente.

¡Leé su furioso descargo!