Indignada por recibir un desagradable y machista audio de un usuario de Instagram, Nati Jota decidió compartirlo y así brindar un contundente descargo para hablar de la violencia de los hombres contra las mujeres.

"Gracias puta, putita. Me ahorco el ganso viendo la foto tuya, hija de puta", le dijo un sujeto a la influencer en respuesta a una historia de su red social. Lejos de ignorar las palabras de aquella persona, Nati publicó el mensaje y alertó a miles de seguidores para concientizarlos.

"¿Sabés por qué subo esto? Porque es horrible e incómodo. ¿Sabés por qué es incómodo? Porque es demasiado real", manifestó en su extenso texto. "Esta es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras. Es un modo de exteriorizar una concepción que tienen nuestra, de lo que somos, de lo que merecemos. Impresiona porque no son palabras, es un audio, tiene un tono de voz que evidencia aún más la impunidad de hablarnos así. El grado de violencia, enojo y odio hacia nosotras. Conmigo... ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos?", continuó.

"Me da pena y bronca. Este pibe no es UNO, hay muchos. La sociedad está enferma. Espero que con este debate pueda curar aunque sea a un par más... Ojalá escuchando esto se despierte otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo?", se preguntó la joven.

Y concluyó: "Esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Listo, te libero, seguro que te queda retumbando. Como nosotras, las que seguimos. Y como cada nombre de la que ya no está".