En medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus, son varias las figuras de la farándula argentina que encontraron en las redes sociales una buena herramienta para mantenerse en contacto con sus fanáticos y amistades. Por eso, Griselda Siciliani compartió un vivo de Instagram con Jorgelina Aruzzi pero las cosas se salieron de control.

En medio de la transmisión, Aruzzi recordó una incómoda pregunta de Ángel De Brito a Siciliani durante su participación en el " Bailando" en 2019. La ex de Adrián Suar debutó en la pista con música disco y al recibir la devolución del jurado, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" la soprendió con una pregunta.

De Brito quiso saber sobre su supuesto romance con el Pocho Lavezzi, pero en su momento la morocha respondió convencida: "¿¡Qué!? No, no es cierto". Sin embargo, un año después se reflotaron los rumores a través del insólito comentario de Aruzzi.

"Qué feo lo que te hizo Ángel... a ese muchacho no le importaba si bailás bien o mal, él quería saber con quién habías estado", disparó la ex "Chiquititas" y su amiga le respondió: "El primer programa me tiró una pregunta fuerte, es verdad, pero yo me imaginaba que podían preguntar algo así. Igual, logró sorprenderme".

.

Como si se tratase de una charla privada entre amigas, la actriz acotó: "Sí, te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente". Su afirmación provocó la risa nerviosa de la bailarina y así confirmaron su affaire con el ex de la Selección Argentina.