¡Siempre en el ojo del huracán! Jimena Barón volvió a encender la polémica por sus tips para bajar de peso. Es que la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra el método que utiliza para entrenar y así perder calorías: fajarse en la zona abdominal con... ¡papel film!

.

De inmediato, se abrió el debate sobre si es recomendable o no utilizar este particular método que promueve la intérprete de "La Cobra", ya que, según los profesionales de la salud, transpirar demás no acelera el proceso para bajar de peso. Además, puede ser peligroso ya que puede generar deshidratación en esta época del año.

"Pa' bajar la chatarra", escribió la artista.

“Lo que yo hago y que me han criticado mucho, cuando vengo de vacaciones la primera semana vuelvo a entrenar con una faja loca. El combo es papel film cuál pollo de rotisería y arriba la faja que queda toda empapada”, contó la actriz en sus historias a modo de recomendación para sus seguidores.