El escándalo de infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara al haber intercambiado picantes mensajes con la China Suárez sigue sumando indignados alrededor del mundo y miles de personas comparten sus mensajes de apoyo para la empresaria argentina.

Primero fue Benjamín Vicuña que no dudó en reaccionar rápidamente y darle unfollow en Instagram. Desués, Yanina Latorre reveló que tanto Paula Chaves como Mery del Cerro, sus ex íntimas amigas, también la dejaron de seguir. Es más, la conductora de "Bake Off 2021" se mostró furiosa por el affaire: "No podes ser más soret...".

.

Entonces, solo faltaba la palabra de Zaira Nara, la hermana y mejor amiga de la botinera... ¡hasta ahora! La exconductora de "Morfi, todos a la mesa" decidió no ver más las publicaciones de la China de Instagram y la dejó de seguir como muchos de sus ex amigos.

Zaira Nara dejó de seguir a la China Suárez.

Además, a través de su cuenta personal de Twitter, la modelo le dio "me gusta" a un tuit de Connie Ansaldi en el que asegura que la China tiene una "patología": "A mi me importa tres pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida".