El pasado 12 de febrero del 2020 falleció Ofelia, la madre de Eugenia Tobal luego de luchar contra el cáncer. Antes de morir, la mujer pudo conocer a Ema, la primogénita de la actriz.

Madre e hija tenían una relación muy unida que se trasladó hacia la pequeña bebé, quien alcanzó a compartir algunos dulces momentos con su abuela. Aquellos recuerdos juntas quedaron inmortalizadas en las fotos familiares que la artista suele compartir en sus redes sociales.

.

A un año y cuatro meses de la triste noticia, Eugenia recordó a su mamá en el día que sería su cumpleaños a través de una conmovedora publicación en las redes sociales que cautivó a todos sus seguidores. La conductora le dedicó un texto de la astróloga Gigi Siegrist y expresó: "No son mis palabras pero si escribiese así, lo serían. FELIZ CUMPLE MAMÁ. Te amo. Seremos eternas".

En la imagen se puede ver la mano de Ofelia tomando la de su pequeña nieta y recibió miles de "me gusta" y tiernos comentarios de todos los usuarios.

Eugenia Tobal con su mamá y su hija.

"Te escucho en el sonido del cantar de un cardenal, te percibo en la inmensidad, el poder honrarte me envuelve de felicidad. Qué alegría que hayamos compartido la vida", comenzó el dulce escrito.

Y continuó: "Repito tu nombre como un mantra que me da calma y el brillo de tu mirada me abraza tan fuerte que no tengo otra opción que por tu amor cambiar mi enojo por gratitud y transformar tristeza en valentía. En cada flor que nace encuentro tu respuesta a aquello que te pregunte y cada ave que se presenta es la respuesta de tu presencia".

Se trató de un texto que la actriz lo hizo propio y contó a través de él cómo experimenta la partida de su madre a quien aún recuerda y siente muy presente en su vida en distintos símbolos. "Este manifiesto mágico sella nuestro amor infinito entre colibríes, mariposas y plumas le canto al universo que alegría que hayamos compartido la vida.

Descansa en paz que mientras yo esté aquí, honraré tu esencia y tu presencia haciendo mi tarea de vivir feliz", cerró emotiva.