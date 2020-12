Como cada 8, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca, la pequeña que tuvo con Pampita y falleció en 2012. El actor chileno volvió a usar sus redes sociales para recordarla con un emotivo posteo que conmovió a sus seguidores.

"Nuestros Mapuches creen que sus caballos los llevan a la eternidad. Toco toco los bautizaste por el sonido de sus pasos. Blanca luz irradia la Virgen en su día, Blanca mi niña que no conoció el miedo. EL SILENCIO Y LA MIRADA. Toco toco sonrío y camino", escribió con inmenso dolor junto a una imagen inédita donde se lo ve junto a su nena.

.

"Mirando de reojo las fotos entro y puedo abrazar el momento. Mi hijo Bautista, me pregunta el por qué de mi obsesión por inmortalizar hechos cotidianos y fotografiar como oriental cada día de nuestros días. Porque es la memoria, porque es un registro mágico que nos permite vencer el tiempo. Porque no se me ocurre otra manera de luchar contra el olvido. Ya entenderá mi Bauti y podremos juntos amansar la pena. Toco toco el cielo", concluyó el artista en su cuenta de Instagram.