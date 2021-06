Nico Vázquez y Gime Accardi vivieron días de terror durante sus vacaciones en Miami. La pareja de actores estaba hospedada en el edificio de Surfside que se derrumbó la semana pasada y provocó la muerte de por lo menos 11 personas.

El lunes, las autoridades anunciaron que ya no buscan sobrevivientes entre los escombros, donde hay 151 personas atrapadas, entre ellos varios argentinos. Las posibilidades de que hayan sobrevivido luego de tantos días es ínfima.

Nico y Gimena fueron algunos de los afortunados que lograron salir del edificio a tiempo y se salvaron de la tragedia. "Teníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba, y en diferencia de seis o siete segundos que subimos al ascensor, se movió al ascensor parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda con un estruendo muy fuerte, no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a una película", reveló días atrás el actor.

Ahora, la pareja pudo regresar a Argentina y desde el confort su casa, Vázquez realizó un conmovedor posteo en Instagram.

"Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían.

Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra", escribió junto a una foto con Gimena visiblemente golpeada en el avión.

Y continuó: "Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: 'De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir', entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS".

.

Luego se refirió a las víctimas fatales de la tragedia: "Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante. Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar y en especial quiero volver agradecer a Leandro Fernández Suarez el consul argentino que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar. Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación".