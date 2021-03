En 2008, Maru Botana y su familia atravesaron el momento más difícil de su vida cuando falleció de muerte súbita su hijo Facundo con tan solo seis meses de edad.

El pequeño nació el 5 de marzo de ese año y es el sexto hijo de la repostera. En el día que cumpliría 13 años, Maru le dedicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Facu acá estamos con Ine, te vinimos a visitar, a estar un ratito con vos. Las dos sentimos que estás siempre, y cada vez te sentimos más, pero igual aunque sabemos que no estás acá, en este lugar nos ayuda a poder conectarnos. Hoy cumplirías 13 y aunque no puedo imaginar como serías, cada año que pasa siento que estás bien", escribió la cocinera de 51 años, junto a una foto vieja en la que está también su mamá, fallecida en 2018.

Y siguió: "Estás en mi corazón y en mi cabeza siempre, pero aunque te extrañe mucho, siento que estás ahí para todo. Hoy más que nunca siento que todos tenemos nuestro angelito ahí, presente, viendo cómo cuidarnos".

"Sabés estos días me cuestan, las fechas son difíciles, pero sé que siempre te hubiera gustado vernos felices. Como dice Ine: ‘El abuelo siempre me dijo que no lo recuerde triste‘”, concluyó y recibió cientos de mensajes de aliento de sus seguidores en un día tan difícil.

Maru Botana tuvo junto a su esposo Bernardo ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, Facundo y María Inés.