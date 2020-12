Con profundo dolor, Javier Faroni despidió a su gran amigo Carlín Calvo. El actor falleció este viernes a sus 67 años debido a un paro cardiorrespiratorio y el productor teatral se mostró muy angustiado en su cuenta de Twitter, donde le dedicó unas sentidas palabras.

"Fuiste todo lo importante en mi vida. Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. Te amo con toda mi alma, descansá en paz Carlos", escribió luego de que trascendiera la triste noticia.

El mes pasado, Faroni había brindado una entrevista a Juan Etchegoyen en "Mitre Live" sobre la decisión de que Carlín se internara en un centro de alta complejidad definitivamente y se fuera de su departamento de Belgrano. "No hay que preocuparse. Carlín está bien y está con el mismo problema de salud y procedimiento que en los últimos años. No es que está internado porque está peor. De hecho, en este proceso estuvo internado pero no fue público. Y por distintas complicaciones se lo internaba dos o tres días y salía”, contó en aquel momento.