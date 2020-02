Javier Musetti falleció este martes a la mañana en el barrio de Recoleta. Su inesperada muerte sorprendió a todos en el mundo de la moda y de la farándula ya que el diseñador trabajó para muchas famosas como, por ejemplo, Mirtha Legrand, Moria Casán, Graciela Borges, Lucía Galán, Fátima Florez y Anamá Ferreira.

Esta última expresó su enorme tristeza en sus redes sociales donde compartió imágenes junto al modisto y le dedicó unas sentidas palabras: "Tristeza infinita. Todavía no lo puedo creer que ya no estés con nosostros. Sos mi amigo, mi hermano de toda la vida... Partiste al cielo, qué tremenda tristeza. No tengo palabras @javiermusetti cómo te vamos a extrañar. Abrazo a su hermosa familia. Nuestro grupo está muy mal y triste. Q.E.P.D".

El sentido posteo de Anamá para Javier Musetti.

Anamá Ferreira y Javier Musetti.

Javier Musetti falleció este martes.