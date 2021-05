Después de su polémico accidente de auto en el que chocó contra dos vehículos estacionados, Chano Carpentier, el ex vocalista de "Tan Biónica", abandonó la vida pública y cada tanto reaparece ante las cámaras.

En esta ocasión, el cantante quiso charlar con sus más de 200 mil seguidores de Instagram y protagonizó un insólito momento durante una transmisión en vivo en el que vivió un verdadero blooper al referirse a su terrible accidente automovilístico.

Acompañado por su amiga, la cantante de trap Dakillah, Chano reveló que se hizo un canal de Youtube especialmente para poder tener más contacto con sus fans. Sin embargo, al dar los detalles, el artista confesó que se olvidó los datos: "Tengo un carnet...un canal nuevo de Youtube para 'boludear'".

"Quiero que alguien me pueda decir cómo se llama ese canal porque yo tengo el celular ocupado haciendo el vivo. Hice toda una movida con cámaras pero no me acuerdo la contraseña de Youtube", explicó en sus redes.