Está claro que cada session que publica Bizarrap genera un gran revuelo en el ambiente musical. No solo se trata de una cuestión celebrada por sus seguidores ya que muchos artistas realizan posteos escuchando las canciones que lanza el productor local. El pasado martes salió a la luz la número 48 que contó con la voz de Tiago PZK y ya superó las 13 millones de reproducciones.

Si bien se especuló mucho con la salida de la session de Paulo Londra, el nuevo track fue muy bien recibido y los fanáticos encontraron un particular detalle que incluye a otra cantante. María Becerra es muy querida por sus colegas por lo que estuvo presente en la letra del último lanzamiento del joven de Ramos Mejía.

.

Durante un momento de la canción, se puede escuchar al rapero mencionar: "Cuando ella be cerra do el club prende María". Claro que esto fue replicado a gran velocidad en las redes sociales y llegó hasta la propia artista. La ex novia de Rusherking se mostró complacida y compartió el extracto de la letra con un especial mensaje para Tiago.

Cuando ella be cerra do el club prende mariaaaaaaaa. Te quiero @tiagopzk — ANIMAL (@MariaBecerra22) December 29, 2021

"Te quiero", le escribió la cantante que actualmente está de vacaciones en México y genera muchos rumores a su alrededor. Si bien expresó en sus redes sociales que terminó su noviazgo con su colega, algunas fotos mostraron que están juntos en el destino que habían elegido antes de la ruptura.