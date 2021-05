Maru Botana es una de las cocineras argentinas con más presencia en las redes ya que suele documentar y compartir su vida cotidiana con sus más de 1.5 millones de seguidores. Sin embargo, la pastelera publicó un extraño video que se hizo viral y la convirtió en un meme.

La conductora había sido tendencia ya que suele despertarse a la madrugada para comenzar a hacer actividad física y muchos usuarios se vieron sorprendidos por la potencia y energía que tiene a esas horas.

.

De viaje en Luján de Cuyo, Mendoza junto a su familia, Botana compartió algunas imágenes del lugar en el que se encontraba y mostró que debido a las bajas temperaturas, todas las plantas y objetos en el exterior se encontraban congelados.

No obstante, ese detalle no fue lo que se hizo viral, sino el video que publicó después. En dicha historia de Instagram se puede ver a la cocinera chupando un trozo de hielo, formado durante la noche, como si fuese un helado. Debido a los comentarios que recibió, Botana borró el post pero eso no evitó que se viralizara.

No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo pic.twitter.com/tAp5skTeaD — El Zonzo (@ZonzoEl) May 23, 2021

Maru Botana acaba de borrar el video, debe estar así ahora pic.twitter.com/OcCUBpL7LJ — Si te pica rascate (@_AnaFerreyra) May 23, 2021

No pasaron ni dos horas desde que me desperté y ya vi a Maru Botana peteando un hielo. Total normalidad en ésta red social. — ������������❜�� (@piterpancho) May 23, 2021

"A ver qué onda Twitter"

*Maru Botana chupando un hielo* pic.twitter.com/bvbfIPIPDf — Gilda Manso �� (@GildaManso) May 23, 2021

Yo: ¿Que hace Maru Botana de tendencia?

Yo despues de fijarme: pic.twitter.com/rV239IuCNe — Dimas Bosch (@dimas_bosch) May 23, 2021

Que hace Maru Botana? pic.twitter.com/Vqi7YpE0WC — Chuck Lennon (@chuck_lennon) May 23, 2021

¡Mirá el insólito video de Maru Botana!