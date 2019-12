Luego de un año cargado de amores, desamores y mucho trabajo, Flor Vigna se tomó un tiempo para reflexionar en su cuenta de Instagram sobre todo lo que vivió este año. "Qué intenso fuiste 2019. Mucho aprendizaje, mucho a transformar y seguir creciendo. Anteriormente entrenaba, ensayaba, clase acá, clase allá, días de 27 horas a las corridas porque si paraba me daba culpa. Había más tiempo para esforzarse y exigirse que para otra cosa", comenzó a describir en su posteo.

"Pero en un momento viví un garrón personal, se me rompió el mundito y arrancó el nuevo mundo, donde tenía que empoderarme desde otro lado. Nutrirme desde un lugar más profundo. Empecé a entrenar mi SER, a ir para dentro y reconocer todo lo bueno que hay en mi, porque sino lo reconozco yo, no lo reconoce nadie por reflejo mismo. No se gana nada pretendiendo que pase algo afuera sino pasa adentro", lanzó en su mensaje con un ¿palito? para Nico Occhiato o Mati Napp.

La postal de Flor Vigna que acompaño su extenso balance 2019. ( Instagram)

Más adelante, la bailarina siguió su descargo analizando los cambios que tuvo a lo largo del 2019. "Empecé a hacerme cargo de las situaciones que no me gustan. Puse pausa, papel y lápiz en el pasto y me hice más amiga mía. Empecé a escribir como quería mi vida y que cosas ya no quería. No quiero ser la que espera a ver qué pasa. Quiero ser la que sabe elegir, la que decide. A veces la rompo toda y no puedo creer el poder que tiene uno cuando se enfoca. Después soy media bolu... y me boicoteo inconscientemente, pero vuelvo y me acuerdo que no le quiero dar poder a chiquilinadas y que mi tiempo, amor y energía se la quiero dar solo a la mejor versión de mi vida", detalló.

"Todo se empezó a acomodar, tuve mis dos laburos utópicos. Superaron mis sueños de pendeja, zarpadamente. Mi familia está mejor que nunca, está sana y abriéndonos más para entendernos y abrazarnos. ¡Mis amigos, Dios! Qué hermosos son mis amigos y qué hermanos se volvieron. Hoy termino el año sintiendo que me hice cargo de crear mis logros, profesionales y personales. Elijo esta filosofía donde soy la responsable de todo lo que sucede a mi alrededor, sea malo o bueno", agradeció la actriz.

Por último, envío sus mejores deseos para el año que viene: "Y querido 2020, pretendo crearte hermosamente zarpado. Gracias a todos los que están ahí haciendo la banca con tan linda energía siempre les deseo un año con mucho amor y disfrute".