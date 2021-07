Miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse en contra del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. La primera marcha se originó en el pueblo rural San Antonio de los Baños y llegó a todas partes del mundo. Por esta razón, varios artistas se sumaron al reclamo.

Acompañado del hashtag #SOSCUBA, Ricky Martin compartió un video de la tensa situación que se está viviendo en el país centroamericano y le pidió a sus fanáticos que protesten: "Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en # Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA".

Por su parte, el cantante puertorriqueño, René Pérez Joglar o mejor conocido como Residente, expresó su dolor por las manifestaciones en Cuba: "Entre la ineficacia del Gobierno cubano y el bloqueo de Estados Unidos tienen al pueblo jodi... en medio de una pandemia. Para mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno no vaya a pasar lo mismo que en Puerto Rico durante el Huracán María. Por eso eternamente de un pájaro las dos alas".

Además, el artista tuvo una fuerte respuesta para un usuario que lo atacó por reclamar por Cuba: " Tenemos un país secuestrado hace 123 años. Ese país que nos secuestró es el mismo que no han podido sacar de Guantánamo. Tampoco podemos elegir un presidente porque vivimos una dictadura invisible para muchos. Pero nunca me burlaré de un país porque critiquen a mi gobierno".

Residente también expresó su indignación al ser duramente criticado cuando retrucó que pueden manifestarse en contra de la dictadura cubana: "La pena es que me respondan a mi en lugar de responderle a los miles de twiteros de su país. S.O.S Cuba y abajo el bloqueo".

La cantante española de flamenco Rosalía publicó un terrible mensaje de otro usuario para hacer eco de la crisis que está viviendo Cuba: "#SOSCuba necesitamos más visibilidad, estamos atravesando la mayor crisis humanitaria y hospitalaria, las personas están muriendo por la pandemia, los hospitales están colapsados, no hay medicamentos ni alimentos y el gobierno hace de cuenta que no pasa nada y no pide ayuda".

Lali Espósito también se pronunció en sus redes sociales y compartió una historia el hashtag que mueve al mundo. "Sos Cuba", escribió junto al emoji de una bandera del país, unas manos orando y un corazón.

Julieta Venegas se sumó a la campaña para reclamar por Cuba e inició una colecta solidaria para juntar dinero para los afectados: "Toda mi solidaridad con el pueblo cubano, que hoy está tomando las calles, pidiendo el fin a la dictadura. Necesitan medicina, comida, acá un link en donde podemos ayudar".

Daddy Yankee fue más concreto a la hora de pedir Justicia por el pueblo cubano y compartió un pequeño mensaje en Twitter: "#SOSCuba".