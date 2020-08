Luego de que Ivana Nadal blanqueara su romance con Bruno Siri, las redes sociales colapsaron de mensajes apoyando a Nati Jota. Es que la influencer mostró su asombro cuando la conductora anunció su noviazgo con el rugbier, con quien se separó hace nueve meses.

"Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. Porque la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada", indicó la periodista para calmar las aguas en un principio.

Pero con el tiempo la instagramer se mostró indignada y jugó con los usuarios. Entre ellos, se destacaron los mensajes de algunas figuras del espectáculo que bromearon con ella y le brindaron su apoyo. Como por ejemplo Martín Cirio quien manifestó: "Te quiero amiga. Juntas en las buenas y en las malas (*se acuesta con el padre*)".

Por su parte, su ex compañera de ESPN Redes, Cale Ruggeri, expresó su sorpresa por lo sucedido: "Cualquieraaaaaa".

Lizardo Ponce hizo referencia al escándalo entre Neymar y Maluma y le sugirió a su amiga que canten juntos el último tema del colombiano, que comentan que estaría dedicado a su ex Natalia Barulich, con quien actualmente sale el futbolista.

"Creo que si Nati Jota llega a estar en el #Cantando2020 conmigo deberíamos cantar Hawái de Maluma, ¿no?", escribió irónico el panelista.

Mientras que Migue Granados se caracterizó por su humor y lanzó un meme en el que adjuntó una foto de la cara de su compañera y se la agregó al cuerpo de Maxi López, el exmarido de Wanda Nara que fue engañado por su amigo Mauro Icardi.

Por su parte Nati Jota compartió polémicos tuits y filosos "me gusta" a los comentarios de otros usuarios: "¿Qué onda el guionista de mi vida? Está re en una".