El miércoles por la noche Boca le ganó a Racing 2-0 en la vuelto de los cuartos de final de la Copa Libertadores y clasificó para la semifinal.

Dalma Maradona, hincha fanática del club gracias al legado de su papá Diego, utilizó las redes y aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos.

"Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo DISFRUTÉ LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA CON VOS! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil...", escribió como si le debiera explicaciones a alguien.

Y concluyó: "Cierro los ojos y estamos ahí...YO YA GANÉ! Te extraño TODOS LOS DÍAS! No necesito más! Gracias por hacerme amar estos colores! Que lindo es ser de Boca! Gracias papá!".

Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios de aliento y "me gusta" e incluso Ángel de Brito le escribió: "Deja de explicar Dalma".