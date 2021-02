No puede con su genio, inefable, como siempre. Belén Francese atraviesa una de las mejores etapas de su vida, estando recién casada y embarazada, por lo que tomó con humor un accidente hot que sufrió durante sus vacaciones y luna de miel en República Dominicana. Desde hace varios días que la actriz viene compartiendo distintas postales de su viaje junto con su esposo, Fabián Lencinas, y la mayoría de ellas son en la playa y bajo el sol, pero esta vez, la foto que publicó la mostró con un vestido.

.

Precisamente, en pleno comedor del hotel en el que están disfrutando de su luna de miel, Francese pasó un momento que terminó avergonzándola, y llegó a la conclusión de que no sólo la panza es lo que crece cuando se gesta a otra persona. "¡Ahora entiendo por qué me miraba todo el mundo! Y yo creyéndome que estaba diosa!", escribió la poetisa al pie de una publicación cuya imagen mostraba un profundo tajo en la parte de atrás de su vestido, dejando a la vista su cola.

"OMG (Oh my God) No sólo crece la panza", concluyó la vedette en su posteo, que rápidamente se llenó de "me gusta" y de comentarios llenos de humor.