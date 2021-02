El último jueves, el Pollo Álvarez sorprendió al hablar del mal momento en pareja que atraviesa con su esposa, Tefi Russo. A poco más de un año de casados, comenzaron a circular fuertes rumores de una separación.

Si bien el conductor de "Nosotros a la Mañana" desmintió la ruptura, sí reconoció que junto a la cocinera enfrentan una crisis causada por la pesada convivencia que significó durante los meses de cuarentena por coronavirus. La información la confirmó Paula Varella en "Intrusos" donde contó la charla que tuvo con el presentador: "Me dijo que quizá no estén pasando el mejor momento, que como a muchas otras parejas, obvio el tema de la cuarentena y la pandemia les hizo mella".

Luego, el Pollo brindó un móvil a "Hay que ver" y desarrolló un poco más la problemática: "No hay ninguna pareja que yo conozca que no tenga crisis, momentos de llevarte mal o bien, pero eso no es una separación. Eso es simplemente un mal momento que con amor, tiempo y paciencia se resuelve; si no, las parejas durarían dos días".

La idea de una separación nació a raíz de que la pareja dejó de subir fotos juntos en sus perfiles de las redes sociales y los usuarios comenzaron a sospechar que las cosas entre ellos no andaban bien. Sin embargo, el domingo, la influencer de cocina conocida en Instagram como "Inutilísimas" subió una dulce historia junto al Pollo.

Después de un mes donde no se mostraban como pareja en las redes, Tefi mostró una adorable postal en el Día de los Enamorados en la que se los ve arriba de la cama y muy íntimos. "Ya no sabemos si salir o hacer cama. Bueno, cama", manifestó en la foto que se convirtió en un fuerte indicio de su reconciliación.