La nueva normalidad en contexto de pandemia obligó a llevar a cabo algunos cambios e incluso hizo olvidar hábitos que antes eran normales. Mientras que los besos y compartir el mate quedaron en el pasado, los golpes en las manos y los tapabocas son moneda corriente.

A pesar de que la mayoría de los ciudadanos cumplen con todas las normativas, hay veces que el descuido es común y esto fue lo que le sucedió al Pollo Álvarez, quien en un día soleado quiso ir a navegar junto a su pareja, Tefi Russo, y no llevó tapabocas.

“Me olvidé el barbijo y me puse una tanga. Igual, no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas. ¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!”, dijo el conductor de "Nosotros a la Mañana" al mostrar su tapabocas de repuesto: una tanga de la cocinera.

El barbi-tanga de El Pollo Álvarez.

El presentador explicó los usos de lo que denominó como "barbi-tanga": “Igual, hay que ponerse el lado de la cachucha y no el de la colita, porque el de la colita es finito y entonces no te tapa todo”.

.

A pesar de que muchos aplaudieron la responsabilidad de Álvarez, otros criticaron su accionar como desprolija y sin sentido: "No es cuestión de cubrirse la cara. No todo sirve como máscara", "No era más fácil comprar uno en el primer kiosco? Ah, no, eso no te vuelve nota en los medios. Pobre payaso", "Que ganas de llamar la atención", "Y el chiste?".

¡Escuchá la explicación del conductor sobre el barbi-tanga!