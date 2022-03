Una nueva pareja de la farándula argentina se encuentra en la cuerda floja de su relación y son, nada más ni nada menos que, El Polaco y Barby Silenzi.

Si bien la bailarina y el reconocido cantante de cumbia, quienes son padres de Abril, ya atravesaron varios momentos de tensión en su relación, la pareja estaría viviendo su peor crisis hasta el momento... ¿lo cual podría terminar en una ruptura?

De acuerdo a la información de Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el ex participante de "MasterChef Celebrity 3" y la mediática ya no estarían conviviendo: "La semana pasada me cuentan que estuvieron distanciados y casi ni se vieron".

"Me llega una versión muy potente que indica que martes miércoles y jueves decidieron vivir separados y que el viernes volvieron a verse pero que después de pocas horas volvieron a discutir y ella se fue de la casa de él”, detalló el ex panelista de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Y cerró contundente sobre sus ganas de permanecer juntos: “La separación no la podemos confirmar pero sí decir que la crisis que atraviesan es fuerte, pero la están peleando por la hija que tienen en común”.

