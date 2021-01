Después de que circularan rumores de un nuevo embarazo de Barby Silenzi y El Polaco, ya que el artista tanteó la posibilidad de convertirse en padres nuevamente, el mismo cantante fue concreto al afirmar que no quiere tener más hijos.

En diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live, el ex participante de "MasterChef Celebrity" despejó todas las dudas de la paternidad: “No vamos a ser padres de nuevo. Estaba buena la foto y le comenté eso pero en joda“.

El Polaco reveló que ya no quiere tener hijos.

“Se cerró la fábrica por un tiempo y creo que definitivamente. Ya estoy bien yo. Yo tengo tres hijas y ella tiene una nena. Son cuatro nenas. Todas nenas en casa, eh“, profundizó entre risas y después agregó: “Ya no tengo ganas de tener un varón. No pruebo más, ya empecé a caminar“.

“La gente habla y especula. Tampoco voy a decir que no. De verdad no pasó nada. Estaba de vacaciones y no le estaba dando bola a las redes sociales. Mientras la gente se divierta, es un placer. Que se entretengan, no hay problema“, cerró el tema.

