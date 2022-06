Desde el primer momento en que Locho Loccisano ingresó a "El Hotel de los Famosos", el ex "Combate" fue sometido a maltratos y agresiones de parte de un grupo de participantes llamado "La Familia", integrado por Chanchi Estévez, Martín Salwe, Sabrina Carballo y Emily Lucius y más.

Si bien ellos aseguraban que el público "iba a estar de su lado", los fanáticos del programa los defenestraron e iniciaron una campaña de "cancelación", la cual afectó a todos, especialmente a la influencer ya que muchas marcas dejaron de trabajar con ella y perdió muchos "canjes".

Aunque las grabaciones del reality conducido por Pampita y Chino Leunis ya terminaron, su contrato establece que los participantes no pueden hablar públicamente hasta que sale al aire su eliminación.

Emily Lucius se disculpó con Locho Loccisano por su comportamiento en "El Hotel de los Famosos".

Es por esta razón que la hermana de Belu Lucius publicó una carta de disculpas sobre la problemática que se puede ver en el programa desde hace varios meses: “Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más es un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”.

“Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, expresó en sus redes sociales.

.

Siguió con su pedido de disculpas, algo que los demás integrantes de "La Familia" no hicieron: “Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy, dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer públicas mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé"

Y cerró contundente: “Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor, tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen y me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius”.

Emily Lucius se disculpó con Locho Loccisano en Instagram.

¡Mirá la eliminación de Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos"!