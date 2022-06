"El Hotel de los Famosos" está cada vez más cerca del final, siendo que a fines de mayo se grabó el último episodio. Actualmente en la pantalla chica los espectadores están viendo luchar a los competidores que quedan, por el valioso premio de 10 millones de pesos.

En la noche del lunes, se transmitió una tensa pelea que protagonizaron Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Locho Loccisano, a la que también se sumó Martín Salwe. En esta etapa cúlmine, los enfrentamientos entre los bandos son moneda corriente, pero lo que sucedió anoche fue un tenso momento que tanto los demás participantes como trabajadores de producción tuvieron que frenar.

Mientras Sabrina Carballo y Lissa Vera disputaban un desafío de la gala de eliminación, en las gradas se generó un gran disturbio. Cuando el ex "Combate" le dio indicaciones a Vera, el ex futbolista lo empujó, y eso hizo que el hijo de Marianna Nannis saliera a defenderlo: "¿Qué lo tocas, Gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas, Gato?".

Chanchi Estévez empujó a Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos".

Así, ambos comenzaron un picante cruce verbal que casi termina en una lucha física. Por su parte, Salwe también intervino en el pleito, y en la grabación se puede ver como empuja de las gradas a Locho y a Alex. Como ocurrió en ocasiones pasadas, el accionar del ex locutor de "Showmatch" fue altamente repudiado en las redes sociales, al igual que el comportamiento de Estévez.

Alex Caniggia saltó a defender a Locho y a la pelea se sumó Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

Además, varios remarcaron que Salwe también le dio indicaciones a Sabrina Carballo, pero de todas maneras perdió igual. "Literalmente Martín Salwe empujó a Alex y a Locho para que se caigan de la mini tribuna y el muy caradura después dice que no hicieron nada", "Obvio no lo van a sancionar", "El Chanchi se enojó con Locho por que le dio indicaciones a Lissa y Sabrina pierde por hacer lo que le dije Salwe", fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios.

Mirá el video de la pelea de ayer en "El Hotel de los Famosos" y los memes con los que el público reaccionó en redes