Locho Loccisano es uno de los participantes que más resalta de "El Hotel de los Famosos", pero por una difícil razón: según lo mostrado por el programa, Loccisano es quien recibe la mayor cantidad de agresiones en la competencia, sobre todo de parte del grupo "La Familia", liderados por Chanchi Estévez.

En los últimos días, muchas críticas recibió Emily Lucius por sus actitudes contra su compañero, hasta insultos de la mediática Nai Awada.

Debido a la catarata de comentarios negativos, la familia de Locho decidió escribir unas palabras para terminar con la violencia.

Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos"

"De parte de toda la familia Loccisano, pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales", comenzaron.

"Agradecemos de todo corazón el apoyo y el amo que le dan a Lucas. Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y una vez más, gracias", finalizaron.

