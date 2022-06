"El Hotel de los Famosos" se encuentra en sus etapas finales y la última eliminada del reality fue Emily Lucius. La influencer se vio afectada por ser parte del grupo "La Familia", junto a Chanchi Estévez, Martín Salwe y Sabrina Carballo, por los constantes maltratos que ejercicieron sobre los demás participantes, principalmente a Locho Loccisano.

En las redes todos ellos recibieron una lluvia de críticas de parte de los televidentes, e incluso, ahora que están afuera de la casa, recibieron amenazas de todo tipo. Además, Emily perdió contratos con las marcas con las que trabajaba.

Ahora que salió al aire su eliminación, Emily Lucius quedó habilitada para hablar públicamente por primera vez sobre lo sucedido en el reality conducido por Pampita y Chino Leunis. La concursante compartió un fuerte comunicado, en el que pidió disculpas por su comportamiento en la competencia, y le expresó a Loccisano su arrepentimiento.

El descargo de Emily Lucius tras su eliminación de "El Hotel de los Famosos".

"Quiero pedirle perdón a Locho, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió (...) Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy, dando la cara", escribió.

En los comentarios de la publicación, su hermana, Belu Lucius, con quién se especuló que estaban enfrentadas, le dejó un sentido mensaje. "Pedir perdón es un acto admirable que refleja nuestra capacidad para reconocer los errores y muestra la voluntad de mejorar o reparar el daño causado", señaló.

Belu Lucius bancó a su hermana en su pedido de disculpas.

Además, para terminar de desmentir los rumores de un distanciamiento, Belu subió a historias una foto con su hermana y una tierna dedicatoria: "

Belu Lucius publicó una selfie con Emily Lucius para desmentir los rumores de distanciamiento.

