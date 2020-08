"Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", aseguró el funcionario Lucas Grimson en una conferencia y sus palabras molestaron a El Dipy.

Grimson participó de uno de los anuncios del Ministerio de Salud con los reportes de contagios de coronavirus en el país. El joven tiene 19 años e integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes.

En las últimas horas, el cantante de cumbia compartió el video del discurso del funcionario con una fuerte crítica por utilizar el lenguaje inclusivo y los usuarios lo repudiaron. Tanto es así que el nombre del intérprete se convirtió en Trending Topic en la tarde de este jueves.

En su perfil de Twitter, El Dipy manifestó: "¿En serio 'LES PIBIS'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotu...? Diganme viejo chot..., quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No, así no".

El polémico comentario de El Dipy.

Los usuarios no dejaron pasar sus polémicas declaraciones y para demostrar su molestia reflotaron algunas de las letras de sus viejas canciones y plagaron las redes de memes.

"Por qué le molestaba TANTO ajajajaja encima justo El Dipy que seguro usa palabras re correctas para sus canciones xdddd", escribió un internauta, mientras que varios transcribieron el estribillo de su último hit: "Partuza".

El fuerte repudio de los usuarios a las declaraciones de El Dipy.

El Dipy se mostró en contra del lenguaje inclusivo y estallaron las redes.

Los usuarios recordaron las letras de sus canciones.

El polémico video de El Dipy: "No soy ni peronista ni macrista"

En medio de la cuarentena por coronavirus, El Dipy sorprendió a sus seguidores con sus polémicos comentarios políticos y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.

Si bien es muy reconocido en el ambiente de la música, hasta el momento no había demostrado su costado de analista y crítico del Gobierno. Tras sus declaraciones, algunos usuarios se decepcionaron de su ideología pero él quiso dejar en claro su pensamiento.

A través de un video en sus redes sociales manifestó: "Estoy sorprendídisimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza. Vine desde Gualeguaychú acá, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie".

"¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy! Del que quiere salir adelante. De esos adolescentes que buscan su sueño, que buscan su carrera, de esos padres que se deslomaron toda su vida para que no les falte nada. De esa gente soy, en ellos creo. En ellos sí creo", continuó.

Pero sus declaraciones no dejaron conformes a los usuarios que reprobaron sus dichos y dispararon en su contra.