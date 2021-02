"¡Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar. Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo", escribió El Dipy a través de su cuenta de Twitter para expresar su emoción por dar comienzo a sus estudios en el colegio secundario.

"¡Gracias a esba.edu.ar por darme la posibilidad de terminar el secundario! ¡Gracias a ustedes, amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre!", agregó el cantante de cumbia para comparrtir la noticia con sus miles de seguidores en la red del pajarito, la cual hoy tiene suspendida.

El artista comenzará el secundario a sus 43 años.

En ese sentido, el artista de 43 años brindó más detalles: "Me ofrecieron una beca a cambio de nada para que termine mis estudios en la ESBA. Empiezo el 8 de marzo. Y después planeo hacer otra carrera. Me lo debía a mi mismo. Le quiero dar el ejemplo a mis hijos", dijo el cantante en diálogo con Teleshow en relación al programa que ofrece un Bachillerato a Distancia con Orientación en Informática para jóvenes y adultos.

.

"Lo que me hace más feliz es que mucha gente, cuando leyó la novedad en Twitter, se ofreció a ayudarme con las distintas materias. Algunos me dijeron que me podían dar apoyo en matemática, otros en inglés, varios en historia y geografía. No sé cómo estamos en un pozo en este país habiendo gente tan solidaria… Tan buena", concluyó.