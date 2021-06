Omar Chaguiri conmovió a todos después de contar que tras años de ahorro y mucho esfuerzo para recaudar dinero para poner su propio taller en Córdoba, ladrones entraron al comercio y lo desvalijaron tres semanas después de inaugurarlo. Sin embargo, varios usuarios de las redes se asociaron para ayudar al trabajador y tanto El Dipy como Santi Maratea hicieron lo posible para asistirlo.

“Lo que más me duele es todo el esfuerzo, mucho sacrificio, me cansé de trabajar para cumplir un sueño y me llevaron todo", expresó el joven mecánico durante una entrevista en televisión.

Ante las duras palabras de Chaguiri, el cantante de cumbia usó su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 70 mil seguidores, y expresó su indignación frente al caso y aseguró que lo iba a ayudar: "Esto no lo puedo permitir... No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo".

Después, cuando se juntó todo el dinero para cubrir las pérdidas del taller, el joven se refirió a la asistencia que recibió de parte del artista: "El Dipy me llamó como diez veces, me dijo de todo, fue muy solidario y se puso a disposición de todos para ayudarme a volver a trabajar".

Por su parte, Santi Maratea también se enteró del terrible robo que sufrió el joven cordobés e inmediatamente pidió su número para comunicarse: "Aw, ¿alguien tiene el contacto del wachín?".

