El Chato Prada fue víctima de un robo en el barrio de Colegiales. El productor de El Trece vivió un desagradable momento cuando un delincuente pasa con su moto y le quita el celular de la mano mientras él lo estaba utilizando.

La noticia la dio a conocer su pareja, Lourdes Sánchez. Ella poco a poco está contando todo a través de sus redes sociales y mostrando la evidencia que tienen del hecho delictivo. "Se sube un hombre grandote a la vereda en una moto y le arrebata el teléfono", dijo la bailarina en una entrevista que dio para "La Nación".

Asimismo, la mamá de su hijo contó que él intentó perseguir a la persona que le sacó su celular, pero no lo logró. "Salió corriendo una cuadra, por Córdoba, y a través de otro dispositivo seguimos al iPhone, que terminó en la zona de Once", explicó la ex participante de "ShowMatch: La Academia".

Ambos hacía pocos días que se encontraban en el país, ya que se habían tomando unas largas vacaciones. Allí se los vio por los parques temáticos de Disney y luego descansansando en el caribe. Pero esto los trajo a la realidad antes de lo que esperaban.

El Chato Prada y Lorudes Sánchez en sus últimas vacaciones en el caribe.

Lo que más lamentó la novia del productor fue la pérdida de fotos y material que su pareja tenía en el dispositivo móvil que ya son imposibles de recuperar. De todas formas, el celular ya se encuentra bloqueado y no se lo puede seguir buscando ya que se pierde la ubicación del mismo.

¡Mirá el momento en donde le roban al Chato Prada!